Un cedimento del cornicione in un'area vicina a via delle Vigne e un'asportazione della copertura nell'area industriale sono alcuni dei danni causati dal forte vento di maestrale a Porto Torres, dove le raffiche hanno raggiunto i 70 km/h. I Vigili del fuoco del Sassarese sono stati impegnati in una intensa mattinata di interventi per rispondere a numerose chiamate di emergenza riguardanti pali instabili, cornicioni danneggiati, alberi sradicati e rami caduti. Fortunatamente non si segnalano feriti. Le avverse condizioni meteorologiche marine hanno comportato la cancellazione della traversata di questa sera tra Golfo Aranci e Porto Vecchio, in Corsica. Allo stesso tempo, questa mattina il traghetto Moby proveniente da Genova ha dovuto attraccare a Olbia anziché a Porto Torres. La Delcomar ha comunicato che fino a sabato 21 dicembre tutto il traffico marittimo da e per Carloforte sarà dirottato verso il porto di Calasetta a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine. In tutta l'Isola il maestrale si fa sentire con raffiche che toccano i 100 km/h, soprattutto sulle zone più elevate, accompagnate da rovesci locali di media intensità. Le temperature stanno scendendo bruscamente a causa dell'arrivo di una tempesta polare in Europa.

Cap d'Any a l'Alguer: ad Alghero un mese di eventi musica e divertimento per vivere l’atmosfera del Natale