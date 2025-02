Una condotta danneggiata in via dei Donoratico a Cagliari potrebbe causare cali di pressione e interruzioni temporanee nell'erogazione idrica oggi, venerdì 14 febbraio.

La perdita d'acqua è stata provocata dalla ditta responsabile dei lavori sulle linee elettriche. Gli operatori di Abbanoa stanno attualmente intervenendo per riparare il tratto lesionato che fornisce acqua tra via dei Donoratico e via dei Giudicati, dove potrebbero verificarsi disagi temporanei. I cittadini sono invitati a segnalare qualsiasi anomalia al numero verde 800.022.040 del servizio di segnalazione guasti di Abbanoa, attivo 24 ore su 24. Si avvisa che una volta ripristinata l'erogazione, l'acqua potrebbe temporaneamente presentare torbidità a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle tubazioni.