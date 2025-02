L'autopsia sul corpo di Natalie Tanda, la bambina di 8 anni di Villanova Monteleone deceduta all'ospedale civile di Alghero due giorni dopo l'asportazione delle tonsille, si terrà il 19 febbraio a Sassari.

La data è stata fissata oggi dalla pm Enrica Angioni, responsabile dell'indagine. Poiché l'Istituto di medicina legale di Sassari fa parte della stessa azienda sanitaria Asl 1 di Alghero, non potrà eseguire l'autopsia, e pertanto il luogo in cui si svolgerà ancora non è stato deciso.

La famiglia della bambina, rappresentata dagli avvocati Marco Costa e Romina Casula, ha annunciato che nominerà un perito di parte per assistere durante l'autopsia. Natalie era stata operata giovedì 6 febbraio nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale civile di Alghero e tutto sembrava procedere normalmente fino a sabato sera, quando ha subito un'improvvisa complicanza che ha portato al suo decesso nonostante i tentativi dei medici presenti.