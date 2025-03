La Provincia dell'Ogliastra, in collaborazione con l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, si prepara a sostenere presso il Ministero delle Infrastrutture l'approvazione finale per la sezione provinciale della Strada 389, che collega il bivio di Villanova Strisaili al nodo per Arzana. Questa iniziativa, considerata fondamentale per migliorare la viabilità locale, agevolerà sia il traffico turistico che il transito dei mezzi pesanti da Olbia.

Attualmente, il progetto esecutivo per l'arteria 389 è già stato elaborato dall'ANAS e una volta ottenuti i pareri necessari, saranno destinati ulteriori fondi per la sua realizzazione, che attualmente dispone di un finanziamento di 120 milioni di Euro. Durante la conferenza stampa del 20 marzo scorso, presenziata dall'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, la Provincia ha presentato un piano di investimenti per potenziare la rete stradale provinciale. Un totale di 9.436.432,48 euro sarà impiegato per interventi mirati all'adeguamento, alla manutenzione e al potenziamento della sicurezza delle principali arterie del territorio.

L'amministratrice straordinaria, la dottoressa Marzia Mameli, ha confermato il proprio sostegno alla strategia politica delineata dalla Regione, che premia le aree in grado di utilizzare tempestivamente le risorse a disposizione. Ha sottolineato inoltre l'importanza di unire le forze per favorire la realizzazione di infrastrutture cruciali, evitando la diffusione di informazioni erronee o allarmistiche che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Le amministrazioni regionali e provinciali concordano sulla necessità di potenziare la viabilità dell'Ogliastra, ritenendo che infrastrutture moderne e sicure siano essenziali per stimolare la crescita economica, ridurre i tempi di percorrenza e garantire un accesso più agevole ai servizi sanitari per i cittadini. Questi interventi rappresentano un passo importante per migliorare la sicurezza e la mobilità nella regione ogliastrina, assicurando infrastrutture più efficienti e funzionali per residenti, imprese e visitatori.