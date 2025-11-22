In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, fissata per il 25 novembre, la Polizia locale si prepara a lanciare la campagna di sensibilizzazione "Neanche con un Fiore". L'obiettivo principale di questo progetto è promuovere valori come il rispetto, l'ascolto e l'educazione tra pari, fondamentali per una convivenza civile e per prevenire qualsiasi forma di violenza. L'evento avrà luogo in piazza d'Italia, punto di riferimento della comunità di Sassari e spazio di incontro tra cittadini e istituzioni, sia al mattino che al pomeriggio, a meno che le condizioni meteorologiche non sconsiglino la presenza.



Durante l'evento, verranno distribuite brochure informative che contengono linee guida e spiegazioni sul fenomeno della violenza di genere. Gli agenti regaleranno un segnalibro da loro creato, pensato come simbolo di vicinanza e impegno costante in occasione di questa ricorrenza. Questo gesto, seppur simbolico, si rivela molto utile in quanto in una delle due parti del segnalibro saranno presenti tutti i contatti utili per chiedere aiuto in caso di subire o assistere a una qualsiasi forma di violenza. Grazie alla partnership con Florgarden, accanto allo stand del Comando sarà allestito un abete su cui i cittadini potranno appendere bigliettini contenenti pensieri, riflessioni e desideri. Quest'albero di Natale non rappresenterà soltanto la magia delle festività, ma soprattutto il simbolo di speranza, delle voci che chiedono ascolto e dei messaggi che necessitano di essere ascoltati, specialmente in un periodo storico e sociale così complesso. Con questa iniziativa, la Polizia locale conferma il proprio impegno quotidiano nel contrastare la violenza di genere e nel promuovere una comunità più consapevole, solidale e sicura. Un impegno che richiede la partecipazione di tutti, giorno dopo giorno, poiché il rispetto non è solo un valore, ma è la base di ogni relazione e il primo passo verso un futuro libero da violenza.

Nel corso della giornata saranno presentati anche altri percorsi educativi e informativi ideati e realizzati dalla Polizia locale e rivolti alla cittadinanza, con particolare attenzione ai più giovani, per diffondere consapevolezza, responsabilità e rispetto reciproco, tra cui “Tutti per uno”, “#Io non condivido” e “Sempre in prima fila”.