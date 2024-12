Baci nascosti, incontri clandestini, relazioni extraconiugali e fugaci frequentazioni lontano da occhi indiscreti. Nelle realtà di provincia, si sa, le chiacchiere delle malelingue movimentano le giornate scandite dal ritmo lento della routine quotidiana.

Questo non sembra scoraggiare gli amanti che trovano il proprio rifugio a Sassari, riconosciuta quale quarta città in Italia nella “speciale” classifica delle scappatelle amorose invernali stilata dalla piattaforma Ashley Madison, servizio internazionale di incontri online fra persone sposate che cercano il brivido del proibito.

TRADIMENTI E RELAZIONI NON-MONOGAME

Il capoluogo del nord Sardegna è meta prediletta nell’Isola per amanti e fedifraghi incalliti, unica città non settentrionale nella top 20. Fra le eleganti vie di San Giuseppe, i vicoli del centro storico e i quartieri residenziali di Luna e Sole e Cappuccini, dunque, si darebbe appuntamento un numero di amanti tanto elevato da proiettare Sassari ai vertici in Italia fra le capitali dell’amore adulterino. Posizionamento di tutto “rispetto” anche per Cagliari, sedicesima classificata.

TOP 20 ITALIANA

La top 20 delle città invernali più fedifraghe smentisce Raffella Carrà e il suo “come è bello far l’amore da Trieste in giù”. Il Triveneto, infatti, è protagonista insieme all’Emilia-Romagna protagonisti assoluti con Vicenza in prima posizione, seguita da Monza, Venezia e la nostra Sassari. Al quinto posto Verona, poi Milano, Bolzano, Bergamo, Firenze. In decima posizione Trieste, seguita da Bologna, Rimini, Padova, Novara, Piacenza e Cagliari (16^). Poi Trento, Torino Modena Brescia.

Le realtà più raccolte, è evidente, guadagnano terreno rispetto alle metropoli e si prestano maggiormente a diventare alcova e nido d’amore per chi vuole trovare l’intimità necessaria per celare la propria relazione.

“La Top 20 delle città più infedeli vede le destinazioni settentrionali più attive ad un love affaire extraconiugale a discapito di quelle meridionali che, fatta eccezione di Napoli, sono sparite dal ranking – dichiara Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa –. È interessante osservare come i piccoli centri urbani stiano conquistando posizioni significative in questa lista”.

“Le nostre classifiche rivelano una sorprendente dinamica nei comportamenti relazionali in Italia – aggiunge Kraemer –. Non sono le grandi città a dominare l’infedeltà, ma piuttosto le città di provincia, che quest’anno vedono Vicenza in testa e un’impressionante presenza del nord Italia nella top 20. Questa tendenza dimostra come la ricerca di relazioni extraconiugali stia evolvendo in modo diverso nel Belpaese, confermando l’interesse degli italiani per esperienze che rompono con la tradizione”.

I NUMERI DEI TRADIMENTI

“L’Italia è il nostro terzo mercato europeo – spiega il dirigente di Ashley Madison –, in totale ci sono 800.000 iscritti ed è un mercato in crescita. Credo che sia una società divisa, da un lato esiste una parte molto legata alla tradizione, e si sa, più ci sono le regole più si ha voglia di romperle, dall'altra c’è una società più aperta diciamo. In questo contrasto trova spazio Ashley Madison”.

“Storicamente il nostro utente medio era di 35 anni circa. Negli ultimi anni in realtà l’età media si è abbassata moltissimi clienti sono della generazione Z, circa il 40%. Il 20% ha invece tra i 29 e i 39 anni. Tre quarti quella nostra comunità ha meno di 40 anni. Più uomini o più donne? In Italia il rapporto è uno a uno”.

Ma quanti arrivano davvero a tradire? “Lo fa il 26 per cento degli uomini italiani contro il 19 per cento delle donne”, assicura Kraemer.