La speleologa Ottavia Piana è stata finalmente estratta dalla grotta alle 3:15 di questa notte, dopo essere rimasta bloccata a seguito di una caduta nell'Abisso Bueno Fonteno, nel bergamasco, da sabato pomeriggio. Il Soccorso alpino ha comunicato la buona notizia.

Durante l'ultima parte del salvataggio, i soccorritori hanno aumentato la velocità, seguendo anche i consigli dei medici che ora dovranno valutare attentamente le condizioni di salute di Ottavia. La donna di 32 anni ha riportato lesioni alla colonna vertebrale e alle costole, fratture al viso e a un ginocchio. È stata immediatamente trasportata in elicottero all'ospedale di Bergamo.

Poi viene sottolineato il lavoro di squadra: "Determinante è stata la sinergia tra le varie squadre che si sono avvicendate durante la missione di recupero, in cui la donna infortunata è stata costantemente monitorata e assistita da un totale di 6 medici e 8 infermieri del Soccorso Alpino e Speleologico. Una volta uscita dalla grotta, la barella è stata trasferita dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico in un’area in cui i Vigili del Fuoco hanno predisposto un punto idoneo al recupero dell'elisoccorso tramite verricello. La donna, una volta presa in carico dall’eliambulanza di AREU 118, è stata trasportata presso l’Ospedale di Bergamo".

Le operazioni di soccorso si sono protratte ininterrottamente per 75 ore. Si ringraziano per la collaborazione e il supporto AREU 118, la Prefettura di Bergamo, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il Comune di Fonteno e la Protezione Civile locale.