Una giornata dedicata. Un’eredità importante. Un’occasione da non perdere per celebrare il 150 anniversario del lascito Sanna e per arricchire la conoscenza della storia del Muse a lui dedicato e del territorio.

Per il secondo appuntamento previsto nel fitto calendario di iniziative in programma per il 150 anniversario dalla sua morte, martedì 11 febbraio 2025, dalle 16:30 alle 19:30, il Museo nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna”, in collaborazione con l’Associazione ‘Quiteria’ e col patrocinio del Comune di Sassari, ha organizzato un grande evento dal titolo: “Giornata di studi su Giovanni Antonio Sanna”.

Nel corso dei lavori, esperti e studiosi, con una serie di interventi e il contributo degli esponenti del mondo della cultura, illustreranno la figura di Giovanna Antonio Sanna, che ha lasciato un’eredità importante alla sua città, e racconteranno la storia e i luoghi della sua famiglia, le radici e il contesto storico in cui ha operato.

Giovanni Antonio Sanna

Il 9 febbraio 2025 ricorrono 150 anni dalla sua morte. Imprenditore, editore, banchiere, politico, mecenate e collezionista di oggetti d’arte e antichità, fondamentali per la costruzione dell’identità e il recupero della memoria storica del territorio, espresse la volontà di lasciare in eredità la sua collezione alla città di Sassari, quale incentivo per la fondazione di un museo. Una parte del suo testamento è riportato sulla facciata del museo a lui intitolato.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti.