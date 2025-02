Per approfondire i temi relativi all'innovazione, al credito e alla finanza alternativa, che si rivelino strumenti che possano rappresentare un reale vantaggio competitivo per le imprese, è in programma il 12 febbraio alle 15:30 l'Evento digitale del Progetto HUB 4 FIN – Centro di accompagnamento alla finanza.

Il focus dell'incontro prevede una serie di approfondimenti dedicati al Percorso Sperimentale di Coaching e Mentoring rivolto alle imprese sarde che vogliono puntare sull'innovazione e avvicinarsi al mercato della finanza tradizionale e alternativa.

Durante l'incontro gli esperti saranno a disposizione dei partecipanti per spiegare i vantaggi del Progetto e tutti gli aspetti pratici che caratterizzano i contenuti e gli obiettivi di Hub4Fin.

Hub4Fin è un percorso dedicato alle piccole imprese e alle start up e vede la collaborazione di tutte le Camere di Commercio, le Università di Sassari e Cagliari, insieme al Banco di Sardegna.

IL PROGRAMMA

15:30 Il progetto Hub 4 FIN - Centro di accompagnamento alla finanza. Pietro Esposito, Segretario generale della Camera di commercio di Sassari

15:45 Nuove risorse finanziarie per le imprese sarde che vogliono crescere. Danilo Maiocchi, Direttore generale Innexta

16:00 Coach e Mentor al servizio delle imprese sarde verso il mercato della finanza tradizionale e alternativa. Arianna Cavalli, Senior Consultant Innexta

16:30 Q&A (domande e risposte)

16:30 Conclusioni. Carmelo Battaglia, Segretario generale della Camera di commercio di Nuoro; Cristiano Erriu, Segretario generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano.

L'evento si svolgerà solo online

Per partecipare e ricevere il link di collegamento è possibile iscriversi qui:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/jHoUDP3dS7KzT41QHOEqng#/registration