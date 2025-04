L'evento “IntelliAgenti, Agenti di Commercio: opportunità e futuro con l'intelligenza artificiale”, organizzato nella sede di Confcommercio Nord Sardegna, ha segnato un momento cruciale per la categoria professionale degli Agenti di commercio.

Con la partecipazione qualificata di Francesco Diodato, Direttore Tecnico e Formatore esperto di I.A. della Yes Consulting S.r.l., supportato da Roberto Murenu, Digital Marketer, sono state esplorate le nuove frontiere dell'integrazione tra intelligenza artificiale e le nuove frontiere della professione dell'agente di commercio.

I dati Enasarco fotografano una realtà che non si può ignorare: l'età media degli agenti di commercio in Italia continua a crescere, attestandosi ora sui 48 anni, con uno squilibrio nel rapporto tra iscritti attivi e pensionati, oggi di circa 2,1 a 1. Questa tendenza demografica rappresenta una sfida esistenziale per questa professione, ma al contempo offre un'opportunità straordinaria per un rinnovamento radicale.

In un'economia dove l'intermediazione commerciale rappresenta fino al 30% del PIL nazionale, è fondamentale che gli agenti di commercio sappiano evolvere per mantenere e rafforzare il proprio ruolo strategico. Come emerso durante il convegno, non si tratta più solo di essere bravi venditori, ma di diventare consulenti commerciali evoluti, capaci di integrare competenze digitali e umane.

La trasformazione digitale sta ridefinendo profondamente la figura dell'agente di commercio. Come evidenziato da Francesco Diodato durante il suo intervento, l'intelligenza artificiale non sostituisce l'agente, ma ne amplifica le capacità consentendo l'analisi delle vendite: gli algoritmi AI permettono di anticipare i comportamenti d'acquisto con precisione sorprendente oltre a consentire una segmentazione accurata e personalizzata dei clienti senza contare che l'AI libera tempo prezioso che può essere dedicato alla relazione umana con il cliente.

Ciò che è emerso con forza dall'evento è che il futuro della professione risiede in una equilibrata sinergia tra tecnologia e relazione umana. L'AI può analizzare dati e suggerire strategie, ma solo l'agente umano può cogliere sfumature emotive, interpretare segnali non verbali e costruire relazioni di fiducia durature.

Questo concetto di "empatia aumentata" rappresenta il vero punto di svolta: l'agente del futuro sarà colui che saprà utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento per potenziare, non sostituire, la propria intelligenza emotiva e relazionale.

Per affrontare questa trasformazione, la categoria degli agenti di commercio deve puntare su nuove competenze: Alfabetizzazione digitale avanzata - mon solo utilizzo degli strumenti, ma comprensione delle logiche che li governano; Interpretazione dei dati - Capacità di leggere e tradurre in azioni concrete le analisi generate dall'AI; Soft skills potenziate - Comunicazione empatica, ascolto attivo e problem solving rimangono insostituibili; Adattabilità e apprendimento continuo in un mondo in rapida evoluzione, infatti, la flessibilità diventa cruciale.



Del resto dati Enasarco mostrano chiaramente come sia opportuno attrarre nuove generazioni alla professione. L'integrazione dell'intelligenza artificiale rappresenta un'opportunità straordinaria per rendere la figura dell'agente di commercio attrattiva per i giovani nativi digitali. Per gli AGENTI FNAARC, è costante la promozione di iniziative concrete per supportare questa transizione e incentivare l'ingresso di nuovi talenti.

"IntelliAgenti ha segnato un nuovo punto di partenza. Come categoria, siamo chiamati a una trasformazione profonda che richiede impegno individuale e collettivo - ha sottolineato Paolo Murenu, presidente FNAARC nord Sardegna area di Sassari, presente all'incontro cui ha preso parte anche il presidente di Confcommercio nord Sardegna, Sebastiano Casu - AGENTI FNAARC si impegna a sostenere i propri associati in questo percorso, attraverso incontri specifici sull'utilizzo dell'AI nella professione, creazione di community digitali per la condivisione di best practice e dialogo costante con le aziende mandanti per promuovere l'adozione di strumenti AI a supporto degli agenti. Non dobbiamo resistere al cambiamento, ma guidarlo, l'agente di commercio che integrerà intelligenza artificiale e umana sarà protagonista, non vittima, della trasformazione digitale."

La formazione è nelle corde dello Statuto di Enasarco, dovrà essere anch'essa predittiva, per avere una categoria capace di offrire al mercato delle mandanti Agenti di commercio eccellenti. Le prossime elezioni Enasarco, che si terranno dal 6 al 15 giugno per il rinnovo degli organi, saranno un momento importante in cui la categoria è chiamata a votare nell'urna elettronica. Un unico seggio uninominale con un’unica lista "AGENTI CRESCIAMO UNITI", nella quale convergono tutte le sigle per riconfermare una gestione ottimale del patrimonio Enasarco, 9 miliardi di euro e un risultato di esercizio attivo per il 2024 di 560 milioni di euro, oltre la crescita dei servizi di welfare agli iscritti. Per maggiori informazioni e per partecipare alle prossime iniziative formative, contattare la segreteria FNAARC Nord Sardegna o visitare il sito web dell'associazione.