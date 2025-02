"Longevity Economy: tecnologie innovative a sostegno della longevità". Esperti si riuniscono per discutere su start-up e telemedicina al fine di "allungare la vita e contrastare una sanità in crisi". Giovedì 6 febbraio, a partire dalle 9:30, presso l'Ex Mattatoio di via Zanfarino 62 a Sassari, si terrà un convegno organizzato da Sardegna Ricerche sul tema della longevità e delle tecnologie innovative.

La Sardegna è conosciuta per la longevità dei suoi abitanti, con zone come l'Ogliastra che rientrano nelle "zone blu", dove la speranza di vita supera la media mondiale. Tuttavia, sfide come l'accesso limitato alle cure e la carenza di personale medico stanno minacciando questo primato. Per affrontare queste sfide, esperti e imprese si incontreranno a Sassari per esplorare nuove soluzioni attraverso la tecnologia e la telemedicina.

Giacomina Cadau di Sardegna Ricerche sottolinea l'importanza delle tecnologie innovative nel settore sanitario, specialmente per la popolazione anziana. Il convegno mira a sensibilizzare il mondo imprenditoriale sull'importanza di queste innovazioni e a promuovere la collaborazione tra imprese, ricerca e istituzioni per affrontare le sfide attuali del sistema sanitario.

Durante l'evento, denominato "Longevity Economy: tecnologie innovative a supporto della longevità", si discuterà di come la ricerca, le idee innovative e il coinvolgimento delle istituzioni possano contribuire a migliorare l'accesso alle cure e monitorare la salute degli anziani. Sardegna Ricerche auspica che le imprese innovative possano cogliere l'opportunità di trasformare le sfide attuali in progetti concreti supportati dai fondi regionali.

Il convegno, che vedrà la partecipazione di esperti del settore e sarà moderato da Alessio Tola dell'Università di Sassari, fa parte del programma "Ster 2024" di Sardegna Ricerche, volto a sostenere la crescita economica della regione attraverso eventi tematici che favoriscono la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra diversi attori del territorio.