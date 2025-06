Cinque giovani sono rimasti feriti a coltellate nella notte a Sennori, piccolo comune di circa 7.000 abitanti in provincia di Sassari. La violenta rissa è scoppiata durante i festeggiamenti per San Giovanni Battista, momento tradizionale che quest’anno si è trasformato in un episodio drammatico.

Secondo quanto ricostruito finora, i carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno fermato una persona sospettata di aver preso parte alla lite e stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica e i motivi del violento scontro.

I cinque giovani feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Di questi, uno versa in gravi condizioni, mentre gli altri hanno riportato ferite meno critiche.

Le autorità hanno sottolineato la necessità di garantire la sicurezza durante eventi pubblici come le feste patronali, ribadendo l’impegno nel prevenire simili episodi. La comunità di Sennori resta scossa per quanto accaduto, in un momento di festa che avrebbe dovuto unire e non dividere.