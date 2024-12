Il Consiglio comunale di Sassari ha soddisfatto i proprietari di bar e ristoranti con l'approvazione del nuovo regolamento del suolo pubblico, che presenta diverse novità. Tra queste, la più attesa è il raddoppio degli spazi per i dehors. Oltre a ciò, saranno disponibili ulteriori metrature nelle borgate e nei quartieri periferici.

È stato stabilito che le attività che si affacciano su una via a una corsia potranno ottenere spazi anche sul lato opposto della strada, non solo in zone 30. È stato eliminato l'obbligo di ottenere il consenso dei condomini o delle attività commerciali, a condizione che tavolini e sedie siano distanti almeno due metri dalle vetrine dei negozi o dai portoni dei palazzi.

Le strutture per rimuovere le barriere architettoniche non saranno più considerate nella metratura concessa, ma come extra fino a un massimo di cinque metri lineari. Inoltre, il suolo pubblico sarà concesso anche alle attività artigianali per sostenere il commercio di prossimità e favorire lo stile di vita all'aperto. Le nuove norme prevedono che chi subentra o il proprietario dell'immobile dovrà saldare le morosità del precedente gestore.

Per i dehors, l'obbligo di fideiussione sarà di 3mila euro anziché 5mila, mentre sarà permessa la realizzazione di un corridoio di collegamento tra l'ingresso dell'attività e lo spazio esterno. Infine, il rilascio della concessione non dipenderà più da una comunicazione preventiva alla giunta.