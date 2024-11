Due dehors che erano stati posizionati da un bar vicino alle storiche mura di via Torre Tonda a Sassari sono stati rimossi questa mattina dagli operai comunali, con la supervisione della Polizia locale. Le strutture erano state collocate in un'area vincolata dalla soprintendenza lo scorso estate, ma nonostante le richieste del Comune, i gestori non le avevano rimosse. L'amministrazione comunale ha quindi preso in mano la situazione e addebiterà i costi della rimozione ai responsabili dell'abuso.

Questa azione è solo l'ultima di una serie di interventi del nucleo di polizia commerciale del Comando, che ha effettuato più di 180 controlli su attività produttive e ha scoperto 28 illeciti. Tre attività sono state sospese per violazioni ripetute riguardanti l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Tra queste vi era un ristorante che operava senza autorizzazione e che è stato chiuso, così come un salone di acconciature gestito da una persona priva dei requisiti professionali.

Inoltre, sono state riscontrate sei irregolarità tra gli organizzatori di eventi autorizzati: occupazione eccessiva di suolo pubblico, mancato rispetto degli orari degli eventi e superamento dei limiti di volume della musica all'esterno. Una licenza è stata revocata per violazioni ripetute e mancata chiusura temporanea dell'attività come richiesto dal Suap. Dieci esercenti hanno ricevuto sanzioni per aver occupato un tratto di strada con tavoli e sedie senza autorizzazione.

Infine, è stata vietata al gestore di un locale la preparazione di alimenti a causa di una canna fumaria non a norma, che causava il rilascio di fumo nelle case circostanti.