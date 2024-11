La Polizia locale organizza nuovamente la raccolta di giochi per il 2024, con l'obiettivo di portare felicità ai bambini che potrebbero non ricevere regali a Natale. La comunità è invitata a donare giochi nuovi presso il Comando di via Carlo Felice 8, dalle ore 9 alle 13, inclusi giochi di società, costruzioni, palloni e bambole. Le biciclette usate possono essere donate a condizione che siano in buone condizioni. Ogni gioco donato diventerà un regalo per un bambino che potrebbe non avere l'opportunità di riceverne uno altrimenti.

L'operazione "Natale per tutte e tutti" è promossa dal Comando, che durante tutto l'anno raccoglie beni da destinare a bambini in comunità, anziani e famiglie bisognose. Gli agenti, oltre a svolgere le proprie funzioni, si impegnano attivamente nei quartieri cittadini, interagendo con i residenti per individuare anche bisogni non espressi.

A novembre sono stati donati beni di prima necessità, come abbigliamento, prodotti per l'infanzia, generi alimentari e giocattoli. Recentemente, il Comando ha donato strumenti musicali a scuole locali, come chitarre, una batteria elettrica e tastiere professionali, per favorire l'insegnamento della musica e le attività musicali degli studenti. Inoltre, le scuole hanno ricevuto libri, biciclette e un telescopio professionale. Anche quest'anno, insieme al sindaco e al comandante, gli agenti hanno consegnato l'albero di Natale a "Casa Serena", un gesto simbolico per portare la magia delle feste agli ospiti.

La collaborazione del maresciallo Demuro, in pensione ma ancora attivo nel supporto agli agenti, è stata fondamentale per il successo di queste iniziative. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la centrale operativa al numero 079279115, mentre chiunque abbia bisogno di aiuto può rivolgersi alla stazione di piazza Castello, dove troverà personale disponibile all'ascolto.