Il comando di via Carlo Felice ha organizzato una raccolta fondi che ha permesso di acquistare caramelle e cioccolati che oggi gli agenti hanno consegnato in diverse strutture. Il 6 gennaio, supportati dal Vespa Club, si completerà la missione nella struttura dell'Azienda ospedaliera universitaria e in altre residenze protette dell'hinterland.

Quella dell'Epifania è solo una delle attività benefiche cui la Polizia locale si dedica periodicamente. Un'altra riguarda la donazione di sangue. Rispondendo in tal senso all'appello diffuso dal Centro trasfusionale, una trentina di agenti hanno donato di recente, mentre per altri è stato già programmato un nuovo appuntamento.

Nel quartier generale di via Carlo Felice la raccolta di beni destinati alle famiglie attraverso la rete delle scuole e delle parrocchie va avanti tutto l'anno e nei giorni scorsi ha permesso di aiutare numerose persone in difficoltà attraverso la consegna di alimenti, oggetti per la casa, mobili, indumenti, biciclette e altri giochi. Gli uomini della Polizia locale, che operano quotidianamente a stretto contatto con i sassaresi, oltre a garantire loro sicurezza li osservano, li ascoltano, ci parlano e si confrontando, diventando un presidio insostituibile nella lotta alle emergenze materiali e non solo di chi spesso non sa o no vuole chiedere aiuto.

Un'altra lodevole iniziativa è quella messa in campo da alcuni agenti che utilizzano parte del loro tempo libero per recuperare bici dismesse, rimetterle in sesto e donarle ai bambini. Destinatari delle ultime bici rimesse a nuovo sono stati i bambini afgani che, fuggiti con le famiglie dal loro Paese, sono rifugiati a Sassari, ospiti tra "Il Rifugio" di viale Mameli e "Il Sogno" di san Giorgio.