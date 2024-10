Una lotteria per vincere tanti giochi rivolta ai bambini e alle bambine che hanno sfilato il 4 agosto ai "Piccoli candelieri". Questa l’idea della Polizia locale, per fare sentire la propria vicinanza alla comunità sassarese e l'attenzione costante ai più piccoli, nonché un riconoscimento per il grande impegno manifestato il 4 agosto.

L’evento si è tenuto questa mattina nel cortile di Palazzo Ducale, alla presenza del sindaco Nanni Campus, del comandante Gianni Serra e del maresciallo Roberto Demuro, l’ideatore di questa iniziativa, del presidente della Torres Stefano Udassi e di alcuni giocatori della squadra che ha partecipato con entusiasmo alla raccolta dei doni, del parroco della cattedrale Marco Carta e dei motociclisti della Polizia Locale le cui moto sono state esposte a disposizione dei bambini.

Il Comando di via Carlo Felice, nelle scorse settimane, ha raccolto, donati sia da colleghi sia da amici, circa 200 giochi perché fossero poi regalati ai piccolo portatori.

Tra i doni, tutti molto graditi, alcune biciclette, giochi di società, peluche, macchinine, qualche strumento musicale, magliette di calcio, palloni ecc..

Sempre stamattina il sindaco Nanni Campus ha accolto a Palazzo Ducale e dato il benvenuto a dieci nuovi agenti della Polizia locale assunti a tempo determinato che vanno ad aumentare in modo sostanziale l’organico del Comando, che già negli ultimi mesi ha potuto contare su numerose assunzioni anche a tempo indeterminato.