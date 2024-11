Un testimone chiave della difesa dei quattro amici genovesi accusati di violenza sessuale di gruppo dovrebbe comparire in tribunale lunedì 2 dicembre a porte chiuse.

La testimonianza di Enrique Bye Obando, l'ex ragazzo della principale accusatrice, è attesa con interesse. Obando era stato accusato dalla ragazza di averla violentata in Norvegia un anno prima dell'episodio contestato in Costa Smeralda, ma aveva negato le accuse. Tuttavia, la sua presenza non è garantita poiché non è stato possibile notificarlo ufficialmente in Norvegia.

Nel frattempo, si procederà al giuramento della traduttrice che ha lavorato sulle chat e conversazioni in lingua inglese estratte dai cellulari della studentessa. Un'altra udienza è prevista per lunedì 16 dicembre, che segnerà la chiusura dell'istruttoria dibattimentale.

Il giudice Marco Contu continuerà ad ascoltare il consulente tecnico informatico Mattia Epifani, che ha recuperato e analizzato una vasta quantità di materiale dalle apparecchiature dei coinvolti nel processo.