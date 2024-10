Si avvia verso le fasi finali il processo, a Tempio Pausania, a carico di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I quattro amici liguri sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese. L'episodio risalirebbe alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 e sarebbe avvenuto a Porto Cervo.

Dopo l'ultima udienza prima della pausa estiva, lo scorso 18 luglio, nella quale si è concluso l'esame di Corsiglia - l'unico dei quattro imputati che ha deciso di sottoporsi all'esame in aula e che ha sempre sostenuto di aver avuto un rapporto consenziente e poi di essere andato a dormire - si torna in aula lunedì 23 settembre, alle 11:30.

Saranno ascoltati gli ultimi cinque testimoni della difesa. Con ogni probabilità si inizierà dai primi due, il fratellastro di Ciro Grillo, Davide, e l'ex ragazzo della principale accusatrice dei quattro, David Enrique Bye Obando, norvegese di origini nicaraguensi.

Il giovane venne accusato dalla studentessa italo norvegese di averla violentata in un campeggio in Norvegia nel maggio del 2018. Il ragazzo ha sempre dichiarato che non ci fu violenza sessuale e affermò che la giovane, con la quale aveva avuto una relazione, gli aveva anche chiesto scusa davanti ai suoi amici per le accuse avanzate.

Fu la stessa studentessa, nel febbraio 2020, a raccontare del presunto stupro subìto in Sardegna durante l'interrogatorio davanti ai magistrati di Tempio Pausania, a seguito della denuncia sporta contro Ciro Grillo e i tre suoi amici, per i fatti del luglio 2019, nella villetta a Porto Cervo di proprietà della famiglia Grillo, dopo una serata trascorsa in alcuni locali della Costa Smeralda.