Un uomo è stato arrestato dalla polizia all'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, accusato di aver minacciato medici e infermieri con un coltello.

L'uomo, originario di Alghero e già noto alle autorità per atti violenti, era stato condotto in ospedale da un amico dopo essere stato trovato in uno stato confusionale.

Dopo essere stato sottoposto a una prima visita medica e aver ricevuto una flebo, l'arrestato avrebbe improvvisamente perso il controllo, urlando e brandendo un coltello a serramanico prima di essere fermato dalle guardie giurate.

Gli agenti di polizia intervenuti hanno dovuto utilizzare il taser per neutralizzarlo prima di procedere con l'arresto e il trasferimento in questura.

L'uomo comparirà davanti al giudice del tribunale di Sassari per la convalida dell'arresto nelle prossime ore.