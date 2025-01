Le condizioni meteorologiche di questo inizio settimana dopo le feste è caratterizzato da un'instabilità diffusa che si protrarrà per diversi giorni, con previsioni di piogge e nevicate a quote basse.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di www.iLMeteo.it, fino a giovedì 9 gennaio ci saranno alternanze tra tempo secco e momenti perturbati, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, influenzate da correnti umide di Scirocco e Libeccio che manterranno temperature relativamente miti, soprattutto al Sud e sulle maggiori isole. I venti potrebbero risultare intensi, con raffiche fino a 80 km/h: si consiglia cautela sulle coste esposte, dove sono previste mareggiate significative.

Verso venerdì 10 gennaio, l'avanzata di un promontorio anticiclonico verso nord porterà venti freddi di origine artica nel bacino del Mediterraneo, causando un calo delle temperature, soprattutto al Sud e parte del Centro, con possibili diminuzioni fino a 8-10°C rispetto ai valori attuali. Nel Nord, gelate estese possono verificarsi durante la notte, con massime vicine allo zero a causa dei venti di Bora e Tramontana che influenzeranno l'intero Paese.

L'arrivo di un nuovo fronte perturbato porterà neve, anche a quote di pianura e collina, soprattutto al Nordest e sul versante Adriatico. Tra sabato 11 e domenica 12 gennaio, è prevista la formazione di un vortice freddo sull'Italia, portatore di ulteriore maltempo con nevicate a quote molto basse, soprattutto nel Sud, con precipitazioni concentrate nell'area ionica, tra Puglia, Calabria e Sicilia, e in Sardegna.

LE PREVISIONI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per la serata di oggi, martedì 7 gennaio: cielo irregolarmente nuvoloso, venti deboli o moderati da ovest nord-ovest, forti sulle coste esposte, mari agitati i settori occidentali, mossi o molto mossi altrove.

Previsioni per domani, mercoledì 8 gennaio: cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite, temperature minime stazionarie, massime in aumento localmente anche moderato, venti deboli o moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi sino a forti sulle coste settentrionali e sui crinali principali, mari molto mossi, mossi sul settore orientale.

Previsioni per giovedì 9 gennaio: cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, principalmente sul settore occidentale con cumulati deboli. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata, temperature senza variazioni di rilievo in entrambi i valori, venti deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali in rinforzo nelle ore centrali della giornata, locali rinforzi sino a forti sulle coste settentrionali e sui crinali principali, mari molto mossi, mossi sul settore orientale.

Tendenza per i giorni successivi: la giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso. Per sabato si prevede cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, forti sulla Gallura. I mari saranno generalmente molto mossi.