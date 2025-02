Trentacinque grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 5.400 euro in banconote di piccolo e medio taglio: questo il materiale rinvenuto dai Carabinieri di Ozieri e Sassari nel corso di un’operazione antidroga che ha portato all’arresto in flagranza di un giovane, residente nel centro storico di Sassari.

In particolare, nella giornata di venerdì scorso, 14 febbraio, i Carabinieri di Ozieri hanno attuato su buona parte del territorio del Monteacuto una complessa attività di controllo finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, conducendo numerose verifiche a carico di soggetti che, nel passato, erano rimasti coinvolti nella produzione e nello spaccio di droga. Proprio grazie ad alcuni spunti investigativi raccolti, i militari sono giunti nella città di Sassari, dove è stato indivuduato il giovane, sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare.

Il denaro sequestrato, suddiviso in banconote da 5, 10 e 20 euro, è ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l’arrestato è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per ricostruire il giro di stupefacenti. La colpevolezza dell’indagato sarà accertata solo in caso di sentenza definitiva.