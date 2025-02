Un motociclista di 54 anni ha perso la vita questa mattina sulla strada statale 125 Var “Nuova Orientale Sarda”, all’interno della galleria Genna Ortiga, tra Cardedu e Bari Sardo.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma dai primi rilievi sembra che l’uomo abbia perso il controllo della sua moto, schiantandosi violentemente contro la parete del tunnel.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e operatori del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. L’Anas ha disposto la chiusura temporanea del tratto, deviando il traffico sulla ex statale 125.

In aggiornamento