Volotea apre oggi il nuovo collegamento tra Alghero e Parigi Orly, con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, e un’offerta complessiva di 21.600 posti. Un’opportunità strategica per rafforzare il legame tra la Sardegna e la capitale francese, favorendo il turismo anche nei mesi di bassa stagione.

"L’avvio del collegamento tra Alghero e Parigi Orly rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per migliorare la connettività della Sardegna con le principali destinazioni europee", ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. "Non solo rendiamo più accessibile una delle città più affascinanti del mondo ai passeggeri sardi, ma contribuiamo anche a rafforzare il flusso turistico internazionale verso il nord dell’Isola".

Il nuovo volo si inserisce in un network in espansione: oltre a Parigi, nelle prossime settimane decolleranno da Alghero i collegamenti per Firenze e Bordeaux. "Siamo entusiasti di questa nuova opportunità", ha commentato Fabio Gallo, General Manager di Sogeaal. "Questo collegamento non solo renderà più semplice raggiungere una delle metropoli più affascinanti d’Europa, ma contribuirà anche ad attrarre nuovi flussi turistici, generando importanti benefici economici e sociali".

Nel 2025, Volotea opererà cinque rotte da Alghero: Firenze, Torino e Verona per l’Italia, Parigi Orly e Bordeaux per la Francia. Un’offerta sempre più ampia per i viaggiatori in partenza dalla Sardegna.