Prospettive di occupazione positive in Sardegna per il primo trimestre di quest'anno sono state evidenziate dall'ufficio studi della Camera di Commercio di Sassari, che prevede un aumento significativo delle opportunità lavorative in Sardegna. Si stima un incremento del 9,6% con 29.420 nuove posizioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando se ne contavano 26.850.

Il settore trainante è il turismo, con un aumento di quasi 2.000 posti rispetto al primo trimestre del 2024. In particolare, le assunzioni nel settore ristorativo sono in forte crescita, passando da 3.520 a oltre 5.000 unità (+1.520). Anche l'edilizia registra una crescita, salendo da 4.120 a 4.330 unità (+210). Il settore commerciale si mantiene stabile con una quota del 13%, in linea con l'anno precedente. Le previsioni sono positive anche per il comparto manifatturiero (+8,9%) e per i servizi alle imprese (+10,5%), mentre si nota una diminuzione nella domanda di addetti per i servizi personali.

Nel nord Sardegna, con 90 comuni, si prevede un aumento significativo del 15,7% nelle nuove assunzioni, passando da 9.710 a 11.230 unità rispetto al primo trimestre del 2024. Il settore industriale mostra una crescita del 9,8%, con un incremento sia nell'industria manifatturiera che nelle costruzioni.

Il comparto dei servizi registra l'incremento più rilevante, con 1.290 nuove posizioni, trainato soprattutto dai servizi di alloggio, ristorazione e turismo. Anche i servizi alle imprese mostrano una crescita, mentre il settore commerciale subisce una lieve flessione. Le piccole imprese (1-49 dipendenti) mantengono un ruolo predominante e crescono del 15,1%. Le professioni più richieste sono quelle legate alla ristorazione e alle pulizie, oltre a figure specializzate nell'edilizia e in settori tecnici. Il settore IT rimane importante, con una crescente richiesta di competenze digitali.