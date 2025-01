Prosegue l'opera di miglioramento della rete idrica nella zona della Nurra tra Sassari e Alghero. Il prossimo mercoledì, 29 gennaio, è prevista l'installazione di nuove apparecchiature sulla condotta principale a Porticciolo Sant'Imbenia. L'intervento potrebbe causare temporanee interruzioni e cali di pressione nelle zone circostanti come Sant'Imbenia, Tramariglio, Guardia Grande, Porticciolo e Porto Ferro.

Abbanoa ha lavorato dal 15 dicembre per risolvere i problemi nella rete idrica che serve l'area tra Sassari e Alghero. Si è trattato di un compito complesso, dovuto alla vastità del territorio e alla presenza di una rete obsoleta lunga circa 100 chilometri e fornita di materiali ormai inadeguati. "Sono stati effettuati svariati interventi per ridurre le perdite d'acqua", ha dichiarato il gestore. In alcuni casi, le difficoltà sono state legate all'accesso a tratti di condotte situati su terreni privati.

A inizio gennaio, Abbanoa ha realizzato una nuova condotta d'emergenza per sostituire le vecchie tubature danneggiate, consentendo il ripristino dell'approvvigionamento idrico. Gli interventi continuano con l'inserimento di nuove apparecchiature sia lungo la condotta principale che nel serbatoio di Monte Sixeri per garantire un servizio idrico più efficiente.