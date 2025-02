Una donna di 30 anni, residente a Osilo in provincia di Sassari, sarà processata con un rito abbreviato condizionato all'audizione di una psichiatra. Questo dopo aver abbandonato il figlio neonato sotto un'auto parcheggiata per strada. L'avvocato difensore ha optato per questa procedura davanti al giudice per il processo che si terrà il 2 aprile. La psichiatra Alessandra Nivoli sarà ascoltata per valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputata.

I fatti risalgono all'alba del 18 ottobre 2023 quando la donna ha partorito nella sua casa e successivamente abbandonato il neonato. Fortunatamente il bambino è stato trovato in ipotermia sotto l'auto e portato in ospedale, dove è stato salvato. La madre, che era ignara della gravidanza della figlia, aveva chiamato i soccorsi. Inizialmente accusata di tentato omicidio, la donna è stata poi rilasciata su ordine del giudice per insufficienza di prove. Tuttavia, successivamente il reato è stato riqualificato in tentato omicidio dalla Procura.