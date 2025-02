Il consiglio federale della Lega ha preso avvio con l'intervento di Michele Ennas, coordinatore regionale della Sardegna.

Il partito ha confermato la richiesta di indire nuove elezioni regionali per garantire il rispetto dei cittadini, della legalità e della trasparenza, come riportato in una comunicazione ufficiale.

"La Lega in Sardegna è pronta per le sfide future, come evidenziato durante il consiglio federale. Sono previste diverse iniziative nei prossimi giorni con l'obiettivo di andare al voto rapidamente, ottenere la vittoria e aumentare il numero di iscritti ed eletti", conclude il comunicato.