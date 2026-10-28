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Una corsa contro il tempo nei cieli per salvare una vita di appena due mesi: una neonata in imminente pericolo di vita è stata trasferita d'urgenza questo pomeriggio dall'aeroporto di Alghero a Genova, a bordo di un velivolo dell'Aeronautica Militare, per essere ricoverata all'ospedale pediatrico Gaslini.
Il trasporto sanitario è stato effettuato con un G650 del 31mo Stormo di Ciampino. Quello decollato dalla Sardegna fa parte di una serie di interventi salva-vita portati a termine oggi: in giornata anche il trasferimento sanitario da Lamezia Terme di un altro bimbo di un solo mese verso lo stesso centro pediatrico e il soccorso montano a un alpinista infortunato nel Trapanese.