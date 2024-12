Il Comune di Uri e la Pro loco propongono quest'anno il Natale Urese, "Zente de Coros", con un programma ricco e succulento che divertirà, affascinerà e amplierà il patrimonio culturale ai visitatori di ogni età.

Tradizione, musica, sport, cultura, solidarietà, religione e piatti squisiti saranno i protagonisti di questo mese a Uri, ovviamente avvolti da una magica atmosfera natalizia che allieterà grandi e piccini, tra l'accensione dell'albero di Natale lo scorso 8 dicembre e Babbo Natale in calesse in piazza Felice Alisa il prossimo 19 dicembre.

Per un Natale solidale e in nome dell'amore nei confronti del prossimo, parteciperà anche la sezione Avis di Uri assieme ai piccoli alunni del Nido comunale "Piccoli Passi", all'Amministrazione comunale e in collaborazione con le Associazioni del territorio in PIAZZA felice

Questi e tanti altri, come la XVII Rassegna dei Canti folkloristici a cura dell'Associazione Culturale "Coro di Uri", sabato 14 dicembre presso la Chiesa Nostra Signora della Pazienza alle ore 20:00.

Una serata magica, tra le melodie popolari tipiche della Sardegna e il calore avvolgente del Natale, che farà viaggiare indietro nel tempo i visitatori in nome della tradizione e della musica isolana, in una location suggestiva e meravigliosa.

Il coro è stato fondato nel 1999 e nel 2003 si è trasformato in un'Associazione Culturale Folkloristica indipendente. Fin dalla sua nascita, il Maestro M. Lambroni ha guidato il gruppo con l'obiettivo di promuovere la cultura, la lingua e le tradizioni della Sardegna. A partire dal 2024, il coro è riconosciuto come Ente del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale.

Come per tutti gli eventi del programma, l'Amministrazione comunale di Uri, capitanata dal sindaco Matteo Dettori, ringrazia tutte le associazioni, gli gobbisti e chiunque abbia contribuito alla loro realizzazione.