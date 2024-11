Un nuovo scenario natalizio si prepara a prendere vita nel cuore di Cagliari con l'ottava edizione dei Mercatini tradizionali di Natale. Quest'anno, tra il Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Yenne, i visitatori potranno godere di 40 casette in legno che offriranno un'ampia varietà di prodotti artigianali, hobbistici e commerciali provenienti non solo dalla Sardegna, ma anche da altre regioni italiane e da Paesi stranieri come l'Argentina e la Tunisia. Le novità di quest'anno includono un pianoforte a disposizione di chiunque voglia allietare i passanti con la propria musica e una scacchiera gigante per sfide di abilità. Carlo Serra, assessore alle Attività Produttive, ha sottolineato l'importanza di coinvolgere le attività produttive locali nell'organizzazione dell'evento, mentre Maria Francesca Chiappe, assessora alla Cultura e al Turismo, ha enfatizzato l'aspetto dell'intrattenimento e dell'animazione come elementi centrali della manifestazione. L'obiettivo principale resta quello di creare un ambiente accogliente e festoso, che vada oltre la mera dimensione commerciale. Il programma prevede laboratori per bambini, tornei di scacchi e l'esposizione di prodotti artigianali di qualità. Inoltre, verrà assegnato il premio alla "Casetta coi fiocchi" per il miglior allestimento, con la possibilità per il vincitore di partecipare gratuitamente alla prossima edizione dei Mercatini. Concludendo, Emanuele Frongia del CCN Corso Vittorio Emanuele II ha sottolineato l'importanza di sviluppare un'identità unica per i Mercatini di Natale di Cagliari, che vada oltre il semplice scambio commerciale e si concentri sulla socializzazione, il divertimento e l'intrattenimento per tutta la comunità.