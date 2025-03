Proseguono gli interventi di efficientamento della rete idrica della Nurra, tra Sassari e Alghero. Giovedì 20 marzo 2025, i tecnici di Abbanoa eseguiranno lavori di manutenzione sulla strada provinciale 57, all'altezza dell'incrocio per Canaglia, in località Siniscola. Si tratta di un intervento complesso, da realizzare con la condotta vuota, che richiede la sospensione dell’erogazione idrica dalle 8 alle 20 verso le utenze di Palmadula e Biancareddu. In precedenza, i tecnici avevano installato nuove apparecchiature di regolazione e sezionamento sulla condotta del diametro di 150 millimetri lungo la strada provinciale 55 in località Porticciolo Sant'Imbenia. Dal 15 dicembre, Abbanoa è impegnata a risolvere le criticità della rete che alimenta l'agro della Nurra. Una zona vastissima, servita da una rete con ramificazioni obsolete, che ha reso necessario numerosi interventi per eliminare le dispersioni. Non senza difficoltà, in quanto alcune condotte si trovano in terreni privati difficilmente accessibili. A gennaio, è stato realizzato un tratto di condotta d’emergenza per bypassare le vecchie tubature, ripristinando l’erogazione alle utenze.

Nel frattempo, il presidente del Consiglio d'Amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, e il presidente di Egas, Fabio Albieri, hanno incontrato i sindaci di Aglientu, Marco Demuro, e di Trinità d'Agultu e Vignola, Giampiero Carta, per discutere delle infrastrutture idriche e fognarie locali e dei piani futuri di investimento e gestione. Ad Aglientu, si è parlato dei depuratori costieri, con particolare attenzione al nuovo impianto per Rena Majore e al recupero delle acque per uso antincendio. A Vignola, è stato fatto il punto sulle manutenzioni della stazione di pompaggio e sul futuro spostamento dell’impianto. In entrambi i casi, è stata discussa la previsione di cofinanziamento comunale per integrare alcune reti idriche. Per quanto riguarda il Comune di Trinità, il focus è stato sulle infrastrutture fognarie di Costa Paradiso, che attualmente gestisce in proprio il servizio, ma che sarà presto presa in carico da Abbanoa. "Per Abbanoa - ha commentato Sardu - è fondamentale rafforzare il rapporto con gli enti locali e le comunità. Il dialogo continuo con i sindaci è essenziale per risolvere i problemi in modo più efficiente."