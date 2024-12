“Purtroppo con tanta amarezza e desolazione devo comunicare che i bambini che frequentano il plesso scolastico di Santa Maria Coghinas non avranno più il loro amato scuolabus, comprato non da molti anni”. Così il sindaco Pietro Carbini commenta quanto accaduto ieri mattina, domenica 29 dicembre, quando intorno alle 12:00 un incendio ha distrutto lo scuolabus del paese.

Indagini in corso

Carbini ha sottolineato che l'incendio è stato chiaramente provocato da un atto doloso, citando come prove il fatto che l'autista del veicolo scolastico solitamente stacca il cavo della batteria e che sono stati rinvenuti sotto il bus materiali infiammabili.

“Il rogo è da considerarsi doloso per 2 motivi - spiega il primo cittadino - il primo motivo, l'autista dello scuolabus per consuetudine stacca sempre il cavo della batteria, il secondo motivo sono stati trovati anche sotto la macchina elettrica dei materiali pronti per essere incendiati".

Il sindaco preoccupato

Ora si prospetta la sfida di reperire le risorse necessarie per sostituire il mezzo e continuare a garantire il servizio di trasporto scolastico: "Ora sarà un problema trovare le risorse finanziarie e uno scuolabus pronto per garantire il servizio di trasporto scolastico - sottolinea il sindaco -. Inoltre anche l'esterno della biblioteca ha avuto dei danneggiamenti e per il momento non è possibile sapere quando potrebbe essere la nuova riapertura. Mi auguro che gli inquirenti riescano quanto prima a trovare l'autore del vile gesto”.

Ieri mattina sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tempio con due mezzi.