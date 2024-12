L'approccio alla sicurezza durante le festività del Capodanno è di estrema importanza, e il maresciallo capo Marco Cudini della Squadra Artificieri Antisabotaggio del Comando provinciale dei Carabinieri di Roma fornisce utili consigli per garantire un divertimento sicuro. La distinzione tra prodotti legali e illegali è fondamentale, con i primi regolati dal decreto legislativo 123 del 2015 e suddivisi in varie categorie in base al rischio potenziale. I prodotti legali sono accuratamente testati e contengono istruzioni dettagliate sull'utilizzo.

Accendere i fuochi d'artificio all'aperto, rispettare le distanze di sicurezza ed evitare di riaccendere i dispositivi difettosi sono solo alcune delle precauzioni consigliate. È importante acquistare prodotti legali da rivenditori autorizzati e seguire attentamente le indicazioni riportate sulle etichette. In caso di emergenza, è essenziale contattare immediatamente il servizio di emergenza 112 anziché tentare di riaccendere un dispositivo guasto.

La sensibilizzazione sui rischi legati all'utilizzo di botti illegali è cruciale, e i carabinieri di Roma stanno promuovendo una campagna informativa, specialmente rivolta ai giovani, al fine di prevenire incidenti durante le celebrazioni di fine anno. Gli incontri nelle scuole con gli esperti della Squadra Artificieri Antisabotaggio mirano a educare gli studenti sui pericoli associati a tali pratiche.

Infine, è importante tenere gli animali domestici al sicuro durante le festività, evitando di esporli a forti rumori che potrebbero causare loro disagio emotivo e fisico. La consapevolezza e il rispetto delle norme di sicurezza sono fondamentali per garantire una festa di Capodanno divertente e priva di rischi.