E' disponibile in Aou Sassari una nuova TC Photon Counting, evoluta apparecchiatura di tomografia computerizzata che, grazie alla sua tecnologia avanzata, consente di ottenere immagini straordinariamente nitide e dettagliate, migliorando in maniera significativa l’accuratezza diagnostica.

La nuova apparecchiatura, la prima a essere installata in una struttura pubblica in Italia, sarà presentata venerdì 28 marzo alle ore 12, nell'aula Michele Mulas, al piano terra del palazzo Bompiani, in viale San Pietro numero 10.

All'incontro saranno presenti il direttore generale dell'Aou di Sassari Antonio Lorenzo Spano, la direttrice sanitaria Lucia Anna Mameli, la direttrice amministrativa Maria Dolores Soddu. A illustrare il nuovo macchinario sarà il professor Salvatore Masala, direttore della struttura complessa di Scienze radiologiche, interventistiche e d’urgenza dell’Aou di Sassari.