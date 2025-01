Nadia Battocletti continua a collezionare successi nel 2025, dopo un inizio di anno già trionfale. Dopo le vittorie al Campaccio di San Giorgio su Legnano e alla Boclassic, la campionessa ha aggiunto un'altra medaglia d'oro conquistando il Cross di Alà dei Sardi.

Con un'altra prestazione eccezionale, ha dominato i 6 chilometri del percorso alle pendici del Monte Acuto, tagliando il traguardo in 20:17 e superando la spagnola Marta Forero di oltre mezzo minuto. La sua vittoria è stata accolta con entusiasmo dai fan italiani presenti all'evento, confermando il suo talento e la sua determinazione. Al secondo e terzo posto si sono piazzate rispettivamente la spagnola Marta Forero e l'ungherese Lilla Bohm, mentre Nadia Battocletti ha dimostrato ancora una volta di essere una forza dominante nella corsa campestre.

"Sono felice di essere qui - le parole di Nadia Battocletti - ed è bello vedere tantissimi spettatori a fare il tifo. Mi è piaciuto molto il tracciato, finalmente ho corso questa gara dopo aver dovuto rinunciare un anno fa".

Prima di partecipare alla competizione nazionale di corsa campestre a metà marzo a Cassino, l'atleta di punta nel mezzofondo prevede di partecipare alla gara dei 3000 metri indoor a Liévin, in Francia, il 13 febbraio.

Molto più combattuta la sfida maschile nella località in provincia di Sassari e anche qui riesce a imporsi il vicecampione dei 10.000 a cinque cerchi. Nella volata finale l'etiope Berihu Aregawi si sbilancia dopo un contatto, ma trova comunque lo spunto decisivo per battere l'ugandese Harbert Kibet, 29:46 contro 29:47 nei 10 chilometri. Più dietro il burundese Emile Hafashimana, terzo in 30:21. Il migliore degli italiani, come al Campaccio, è Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) che si piazza quarto con 30:39, sesto invece Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre, 31:00) e ottavo Daniele Meucci (Esercito, 31:22).