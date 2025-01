Una bimba di otto mesi è stata salvata grazie a un trapianto di fegato da un bambino di cinque mesi presso l'ospedale Molinette di Torino.

La piccola soffriva di una grave malformazione, l'atresia delle vie biliari, e dopo un primo intervento che ha avuto esiti negativi, è stata inserita nella lista di attesa per un trapianto epatico. Il donatore è stato un bambino deceduto in un'altra regione italiana per una malformazione encefalica congenita.

L'intervento, durato 11 ore, è stato un successo e il fegato trapiantato ha ricominciato subito a funzionare correttamente. La bambina si è ripresa rapidamente ed è stata trasferita per riabilitazione presso il reparto di gastroenterologia dell'ospedale Regina Margherita di Torino.

"Sapere che questo dono ci è arrivato da un bimbo molto piccolo ci ha scosso profondamente - ha detto la mamma della piccola -. È stato un regalo bellissimo, inatteso, e ora sono tanto felice per la mia Matilde. Ma il mio primo pensiero è andato a una mamma che non può dire altrettanto e a un piccino che non c'è più".