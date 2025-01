Il Ministero della Cultura ha promosso oltre 40 eventi coinvolgendo gli Archivi di Stato, le biblioteche e i musei statali in occasione del Giorno della Memoria.

Per commemorare l'anniversario della liberazione di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945, numerosi eventi si terranno in varie istituzioni culturali italiane per onorare le vittime dell'Olocausto e delle persecuzioni razziali.

Dalle visite guidate allo "Scrigno della Memoria" presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma agli omaggi a Srebrenica presso la Soprintendenza archivistica dell'Emilia-Romagna; dalla lezione-concerto su "Gisella Selden-Goth, una musicista in fuga" con esecuzione di manoscritti inediti alla Biblioteca Nazionale di Firenze alle letture di opere di autori come Fred Uhlman, Primo Levi e Joseph Joffo presso la Biblioteca Statale di Lucca; dallo spettacolo di danza "Miserere.

I bambini della guerra: memoria e libertà" al "Flash mob di memorie" ai Musei Nazionali di Cagliari, le proposte in tutto il paese invitano alla riflessione sulla memoria storica e sul ricordo delle vittime. Un elenco completo delle iniziative è disponibile al link cultura.gov.it/evento/giornodellamemoria2025.