Un uomo di 42 anni, originario dell'Oristanese e residente a Monteleone Rocca Doria, destinatario di un ordine di carcerazione per l'espiazione di una pena definitiva, è stato arrestato dai Carabinieri, dopo essere stato individuato nelle campagne di Ittiri al termine di un'operazione condotta dalla Compagnia di Alghero, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori "Sardegna".

L'intervento è scattato alle prime luci dell'alba del 28 ottobre 2026 e si è concluso in tarda serata, dopo un'attività di osservazione e controllo nelle aree rurali del territorio. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 42enne si trovava all'interno di un ovile di proprietà di un 39enne del posto, anch'egli noto alle forze dell'ordine.

Al momento dell'irruzione, il ricercato avrebbe tentato di allontanarsi a piedi attraverso la vegetazione circostante, ma il dispositivo di accerchiamento predisposto dai Carabinieri gli avrebbe impedito di proseguire la fuga.

Gli accertamenti e le successive perquisizioni avrebbero permesso di ricostruire il presunto ruolo del proprietario dell'ovile, che, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbe fornito al 42enne vitto, alloggio e supporto logistico, contribuendo a garantirne la latitanza.

Per il 39enne è scattata la denuncia con le ipotesi di reato di favoreggiamento personale e ricettazione, in relazione alla presunta assistenza fornita al ricercato.

Nel corso dell'operazione i militari hanno inoltre recuperato un motoveicolo che sarebbe stato utilizzato dal presunto favoreggiatore per prestare assistenza al fuggitivo. Il mezzo era stato rubato a Sassari lo scorso 7 ottobre ai danni di una residente ed è stato restituito alla legittima proprietaria.

Il 42enne è stato quindi accompagnato nella casa circondariale di Sassari-Bancali, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, per l'esecuzione della pena definitiva.