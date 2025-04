Un nuovo approccio alla programmazione è stato presentato agli studenti dell'Istituto Tecnico Angioy durante il progetto Accademia Digitale presso iLab della Camera di Commercio di Sassari.

L'Intelligenza Artificiale (IA) è stata descritta come un dialogo creativo con una mente digitale, non solo la scrittura di codice. Il consulente informatico Alessandro Argiolas ha sottolineato che l'IA non sostituisce le competenze ma le potenzia, trasformando chi già conosce il campo in un esperto.

Questo nuovo approccio alla programmazione si concentra sull'insegnare al computer a comprendere anziché seguire istruzioni rigide, enfatizzando la pratica sulla teoria.

I tre incontri con circa cento studenti hanno offerto uno sguardo sul futuro della programmazione, dove l'IA è un alleato che aiuta i giovani a superare i limiti e a creare il futuro.