L'ospedale oncologico "Businco" a Cagliari, punto di riferimento in Sardegna per il trattamento dei pazienti affetti da tumori, si prepara a dare il via ai lavori di ristrutturazione e all'ampliamento del suo blocco operatorio. Il trasferimento dei reparti presso l'ospedale Brotzu inizierà a partire da sabato 12 aprile.

Il progetto, finanziato con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un totale di 11 milioni di euro, prevede la ristrutturazione di due sale operatorie esistenti e la creazione di altre due nuove, tutte progettate per garantire l'utilizzo delle più moderne tecnologie e uno spazio adeguato alle esigenze attuali.

"Si tratta di un importante progetto innovativo - spiega una nota dell'Arnas G. Brotzu - che porterà grandi benefici alla comunità e nessun disagio ai pazienti. La Direzione aziendale su questo punto desidera rassicurare i cittadini: l'attività assistenziale proseguirà senza alcuna interruzione e la qualità delle cure resterà invariata. La priorità dell'Arnas - prosegue la nota - è, e continuerà a essere, il benessere e la sicurezza dei pazienti durante ogni fase del percorso di cura. Un impegno che la Direzione ha preso con la consapevolezza che sarà onorato grazie alla dedizione del personale coinvolto. Un sacrificio richiesto al fine di garantire la realizzazione dell'intervento nei tempi previsti, evitando il rischio di perdita dei fondi Pnrr e quindi del progetto stesso".

A partire dal 12 aprile, le attività delle Strutture di Ginecologia oncologica, Chirurgia toracica e Chirurgia generale a indirizzo oncologico saranno temporaneamente spostate al Brotzu, dove procederanno regolarmente come programmato.

Per quanto riguarda la Ginecologia oncologica, le attuali sedi di degenza al Brotzu e al Businco continueranno a ospitare i pazienti per garantire la continuità delle cure. La Chirurgia toracica sarà operativa nell'ala nord del settimo piano del Brotzu, mentre le cure della Chirurgia generale a indirizzo oncologico saranno offerte nelle stanze di degenza situate sempre nell'ala nord del settimo piano.