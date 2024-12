Brutto incidente, nel pomeriggio, sulla Strada provinciale 15 Sassari-Ittiri. Poco dopo le 16 una donna a bordo della propria auto è uscita fuori strada capottandosi.

Per cause ancora da accertare, la donna, affrontando una curva, ha perso il controllo del mezzo che si è capottato più volte finendo oltre il guardrail. L’automobilista è stata aiutata a uscire dall'abitacolo da due passanti che sono transitati in quel momento ed è stata poi affidata alle cure del 118.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco di Sassari che ha messo in sicurezza l'auto e rimosso le parti del guardrail sporgenti con l’ausilio delle cesoie idrauliche. Sono intervenuti inoltre la Polizia Stradale e Carabinieri per i rilievi del caso.