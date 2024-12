È stato rintracciato e arrestato per omicidio stradale aggravato dalla fuga l'autista del tir che ieri a Milano ha travolto e ucciso Rocio Espinoza Romero, la donna peruviana di 34 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali con il verde assieme ai suoi due gemellini sul passeggino.

Il drammatico incidente è avvenuto in via Scarampo, in zona Portello; un miracolo che l'autoarticolato, pesante almeno un paio di tonnellate, non abbia agganciato la nonna di 59 anni, che era con loro, e il passeggino con i bimbi di poco più di un anno d'età. La mamma dei piccoli, invece è stata trascinata per almeno cinque metri. Un testimone oculare, secondo gli accertamenti della Polizia locale, ha messo ha verbale che la 34enne ha cercato di fermare il camion alzando le mani e sbracciando prima di essere investita.

L'autista, secondo i primi accertamenti, è risultato negativo all'alcol test, ma si attendono gli esiti dei test tossicologici. "Non me ne sono accorto", ha detto l'uomo, anche se secondo gli inquirenti ci sono elementi che dimostrano il contrario, come la chiamata al suo avvocato subito dopo. Il pm di turno ha chiesto per lui la convalida dell'arresto.