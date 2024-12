Intorno alle 15 di oggi, 8 dicembre, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bono sono intervenuti sulla SP 10 tra Bono e Bottida per un incidente stradale.

Una vettura, per cause da accertare, si era ribaltata sulla carreggiata. L’uomo alla guida e unico occupante della macchina è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti.

Nel frattempo che la vettura veniva spostata, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto e la carreggiata. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e il personale del 118.