Una squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta oggi alle 15:10, accompagnata da un'altra squadra della stessa sede, per un terribile incidente stradale alle porte di Nuoro, di fronte a un negozio di autoricambi e gomme.

Il sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, tra cui un furgone, ha purtroppo causato la morte di un uomo di 74 anni di Orune.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per assistere i feriti e successivamente mettere in sicurezza e bonificare la zona. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i soccorsi del 118 e la Polizia per i rilievi necessari. La chiusura della strada ha causato gravi rallentamenti nella zona.