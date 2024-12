Ancora sangue nelle strade sarde. Un motociclista di 36 anni, Matteo Demuro, è morto nel pomeriggio dopo essersi scontrato con un'auto sulla ex statale 125 Orientale sarda, nella zona di Campu Omu, nel comune di Sinnai.

Il giovane è stato sbalzato dalla due ruote finendo in una scarpata. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia stradale di Cagliari.

Dalle prime informazione raccolte, si sarebbe trattato di uno scontro frontale, le cui cause sono da accertare. A seguito dell'incidente l'Anas ha chiuso il tratto della vecchia 125, in entrambe le direzioni, dal km 30,000 al km 51,350. I mezzi diretti a Burcei vengono deviati sulla provinciale 21, per quelli da Burcei verso Muravera è obbligatorio tornare verso Cagliari e immettersi sulla statale 554 al km 18,100 per proseguire verso Muravera, mentre chi è diretti da Muravera verso Cagliari dovrà proseguire sulla 125 Var.