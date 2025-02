Grave incidente questa mattina alle porte di Sassari, in viale Papa Giovanni Paolo II, dove è avvenuto uno scontro frontale fra due auto. Il sinistro si è verificato nel tratto di strada a quattro corsie davanti alla sede del Tribunale dei minorenni.

Per cause in fase i accertamento una delle due auto avrebbe saltato il cordolo che separa i due sensi di marcia, invadendo le due corsie opposte. Soccorsi i due conducenti, uno dei quali all'arrivo dell'ambulanza era in stato di incoscienza, trasportato all'ospedale Santissima Annunziata dal 118.

Secondo le prime informazioni, il malcapitato non rischierebbe la vita, ma le sue condizioni rimangono gravi, visto che nello scontro ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e la frattura di un braccio.

Lievi ferite, invece, per l'altro automobilista, accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e la polizia locale.