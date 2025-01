Intorno alle 19 i Vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti in via Caprera, a Valledoria, per domare un incendio divampato nei locali sottostanti la chiesa del Cristo Re.

Sono stati alcuni fedeli che presenziavano alla messa a lanciare l’allarme. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Le cause sono da accertare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.