Notte impegnativa per i Vigili del fuoco di Tempio che oltre a intervenire per l’incidente avvenuto sulla Statale 127, qualche ora prima sono stati impegnati a Luras per un incendio divampato all’interno di un’abitazione in disuso nel centro storico.

L’allarme è scattato intorno alle 20 di ieri sera e la squadra dei Vigili del fuoco intervenuta sul posto ha evitato che le fiamme si propagassero agli edifici adiacenti. Fortunatamente non risultano persone coinvolte.