Tragedia sfiorata, questo pomeriggio, a Cannigione. Intorno alle 16.30 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Marco Polo per il crollo parziale del tetto di un'abitazione.

Fortunatamente illese le due persone che si trovavano all'interno. L'abitazione è stata fatta evacuare. Ancora non si conoscono le cause del crollo.